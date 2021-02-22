Brezilya’da son kullanıcı sektörler çelik stok seviyesinin düşük olmasından endişeleniyor

Pazartesi, 22 Şubat 2021 10:45:56 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’da makine ve inşaat dahil birçok çelik tüketici sektör, çelik stoklarının azalması ihtimalinden endişe duyuyor.

Yakın zaman öncesine kadar kısıtlı olan çelik arzında hızlı bir rahatlama yaşanmasına rağmen, çelik fiyatları yüksek seviyede ve daha da artabilir. Söz konusu artışlar ise çelik tüketici sektörlerin kâr marjına zarar verebilir.

Brezilya Makine Üreticileri Birliği Başkanı José Velloso, “Bu bir kaos, durum hiç bu kadar kötü olmamıştı. Çelik arzının kısıtlı olması bizi çok zor bir duruma soktu,” şeklinde konuştu.

İnşaat sektöründeki ise, daha önceden yapılan anlaşmalarda çelik fiyatlarındaki artış hesaba katılmadığı için endişe mevcut.

Brezilya İnşaat Odası Başkanı José Carlos Martins, böylesi bir durumun, şirketler çelik dahil artan girdi maliyetleri nedeniyle inşaat projelerini kaynak eksikliği yüzünden tamamlayamayabileceği için “büyük” bir risk oluşturduğunu söyledi.

Brezilya Çelik Enstitüsü IABr, Valor’a yanıt olarak yerel çelik sektörünün %67,3 kapasiteyle faaliyet gösterdiğini ve yerel çelik talebini karşılayabileceğini belirtti.