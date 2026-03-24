Brezilya’da nihai mamuller için navlun fiyatları 2026’nın Şubat ayında geriledi

Brezilyalı dış ticaret kurumu Siscomex, 2026 yılının Şubat ayı için ortalama navlun fiyatlarını açıkladı.

Sıcak rulo sac için Güney Kore, Çin, Avusturya, Mısır ve Türkiye’den sırasıyla 33$/mt, 58$/mt, 48$/mt, 37$/mt ve 32$/mt seviyelerinden fiyat verildi.

Güney Kore’den ithal soğuk rulo sac için navlun 62$/mt seviyesinde yer alırken, Çin’den 54$/mt ve İsveç’ten 56$/mt olarak belirlendi.

Çin’den ithal kaplamalı sac için navlun 56$/mt, Güney Kore’den ithal malzeme 130$/mt, Japonya’dan 88$/mt, Hindistan’dan 76$/mt, Vietnam’dan 95$/mt, Türkiye’den 38$/mt ve Mısır’dan 18$/mt oldu.

Mısır, Rusya, Çin ve Almanya’dan ithal filmaşin için navlun sırasıyla 37$/mt, 62$/mt, 72$/mt ve 21$/mt oldu.

İnşaat demiri için Rusya, Çin, Güney Kore ve Türkiye’den sırasıyla 60$/mt, 80$/mt, 150$/mt ve 25$/mt seviyelerinden fiyat verildi.

Düz çubuk için Çin, Türkiye ve Romanya çıkışlı navlun fiyatları sırasıyla 68$/mt, 28$/mt ve 58$/mt olurken, ağır profil için navlun Çin’den 61$/mt ve Türkiye’den 26$/mt olarak kaydedildi.

Tel için navlun ise Çin’den 62$/mt, Mısır’dan 16$/mt, Fransa’dan 62$/mt, Avusturya’dan 103$/mt ve Türkiye’den 31$/mt oldu.

Şubat ayında Brezilya nihai mamul ithalatının %72’sini Çin’den yaptı. Ocak ayında bu oran %62 olarak kaydedilmişti.

Aynı ayda ülkede ortalama navlun fiyatları Ocak ayında kaydedilen 59$/mt’dan 55$/mt’a geriledi.