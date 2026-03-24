 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya’da...

Brezilya’da nihai mamuller için navlun fiyatları 2026’nın Şubat ayında geriledi

Salı, 24 Mart 2026 09:07:23 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı dış ticaret kurumu Siscomex, 2026 yılının Şubat ayı için ortalama navlun fiyatlarını açıkladı.

Sıcak rulo sac için Güney Kore, Çin, Avusturya, Mısır ve Türkiye’den sırasıyla 33$/mt, 58$/mt, 48$/mt, 37$/mt ve 32$/mt seviyelerinden fiyat verildi.

Güney Kore’den ithal soğuk rulo sac için navlun 62$/mt seviyesinde yer alırken, Çin’den 54$/mt ve İsveç’ten 56$/mt olarak belirlendi.

Çin’den ithal kaplamalı sac için navlun 56$/mt, Güney Kore’den ithal malzeme 130$/mt, Japonya’dan 88$/mt, Hindistan’dan 76$/mt, Vietnam’dan 95$/mt, Türkiye’den 38$/mt ve Mısır’dan 18$/mt oldu.

Mısır, Rusya, Çin ve Almanya’dan ithal filmaşin için navlun sırasıyla 37$/mt, 62$/mt, 72$/mt ve 21$/mt oldu.

İnşaat demiri için Rusya, Çin, Güney Kore ve Türkiye’den sırasıyla 60$/mt, 80$/mt, 150$/mt ve 25$/mt seviyelerinden fiyat verildi.

Düz çubuk için Çin, Türkiye ve Romanya çıkışlı navlun fiyatları sırasıyla 68$/mt, 28$/mt ve 58$/mt olurken, ağır profil için navlun Çin’den 61$/mt ve Türkiye’den 26$/mt olarak kaydedildi.

Tel için navlun ise Çin’den 62$/mt, Mısır’dan 16$/mt, Fransa’dan 62$/mt, Avusturya’dan 103$/mt ve Türkiye’den 31$/mt oldu.

Şubat ayında Brezilya nihai mamul ithalatının %72’sini Çin’den yaptı. Ocak ayında bu oran %62 olarak kaydedilmişti.

Aynı ayda ülkede ortalama navlun fiyatları Ocak ayında kaydedilen 59$/mt’dan 55$/mt’a geriledi.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis