Brezilya’da navlun fiyatları 2025'in Mayıs ayında düştü

Brezilyalı dış ticaret kurumu COMEX, bu yılın Mayıs ayı için ortalama navlun fiyatlarını açıkladı.

Çin’den ithal sıcak rulo sac için navlun 47$/mt, Güney Kore’den ve Mısır’dan ithal malzeme için navlun ise sırasıyla 57$/mt ve 24$/mt oldu. Soğuk rulo sac için Çin ve Güney Kore’den sırasıyla 46$/mt ve 67$/mt seviyelerinden fiyat verildi.

Çin’den ithal kaplamalı yassı mamuller için navlun 51$/mt seviyesinde yer alırken, Vietnam’dan 65$/mt, Güney Kore’den 162$/mt ve Almanya’dan 12$/mt navlun istendi.

Çin, Mısır ve Rusya’dan ithal filmaşin için navlun sırasıyla 52$/mt, 28$/mt ve 48$/mt oldu.

İnşaat demiri için Mısır, Çin, Güney Kore, İtalya ve Rusya’dan sırasıyla 30$/mt, 65$/mt, 116$/mt, 61$/mt ve 41$/mt seviyelerinden fiyat verildi.

Mayıs ayında Brezilya nihai mamul ithalatının %72’sini Çin’den yaptı. Nisan ayında bu oran %73 olarak kaydedilmişti.

Aynı ayda ülkede ortalama navlun fiyatları Nisan ayında kaydedilen 60$/mt’dan 54$/mt’a geriledi.