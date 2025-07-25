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Brezilya’da navlun fiyatları 2025'in Haziran ayında nihai mamuller için hafifçe düştü

Cuma, 25 Temmuz 2025 09:35:50 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı dış ticaret kurumu COMEX, bu yılın Haziran ayı için ortalama navlun fiyatlarını açıkladı.

Çin’den ithal sıcak rulo sac için navlun 52$/mt, Güney Kore’den ve Mısır’dan ithal malzeme için navlun ise sırasıyla 41$/mt ve 38$/mt oldu. Soğuk rulo sac için Çin ve Güney Kore’den sırasıyla 48$/mt ve 59$/mt seviyelerinden fiyat verildi.

Çin’den ithal kaplamalı yassı mamuller için navlun 51$/mt seviyesinde yer alırken, Vietnam’dan 85$/mt, Güney Kore’den 191$/mt ve Japonya’dan 94$/mt navlun istendi.

Çin, Mısır ve Almanya’dan ithal filmaşin için navlun sırasıyla 48$/mt, 35$/mt ve 20$/mt oldu.

İnşaat demiri için Mısır, Çin, Güney Kore, İtalya ve Rusya’dan sırasıyla 35$/mt, 64$/mt, 115$/mt, 50$/mt ve 47$/mt seviyelerinden fiyat verildi.

Haziran ayında Brezilya nihai mamul ithalatının %55’ini Çin’den yaptı. Mayıs ayında bu oran %72 olarak kaydedilmişti.

Aynı ayda ülkede ortalama navlun fiyatları Mayıs ayında kaydedilen 54$/mt’dan 53$/mt’a geriledi.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika 

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