Brezilya’da navlun fiyatları 2025'in Haziran ayında nihai mamuller için hafifçe düştü

Brezilyalı dış ticaret kurumu COMEX, bu yılın Haziran ayı için ortalama navlun fiyatlarını açıkladı.

Çin’den ithal sıcak rulo sac için navlun 52$/mt, Güney Kore’den ve Mısır’dan ithal malzeme için navlun ise sırasıyla 41$/mt ve 38$/mt oldu. Soğuk rulo sac için Çin ve Güney Kore’den sırasıyla 48$/mt ve 59$/mt seviyelerinden fiyat verildi.

Çin’den ithal kaplamalı yassı mamuller için navlun 51$/mt seviyesinde yer alırken, Vietnam’dan 85$/mt, Güney Kore’den 191$/mt ve Japonya’dan 94$/mt navlun istendi.

Çin, Mısır ve Almanya’dan ithal filmaşin için navlun sırasıyla 48$/mt, 35$/mt ve 20$/mt oldu.

İnşaat demiri için Mısır, Çin, Güney Kore, İtalya ve Rusya’dan sırasıyla 35$/mt, 64$/mt, 115$/mt, 50$/mt ve 47$/mt seviyelerinden fiyat verildi.

Haziran ayında Brezilya nihai mamul ithalatının %55’ini Çin’den yaptı. Mayıs ayında bu oran %72 olarak kaydedilmişti.

Aynı ayda ülkede ortalama navlun fiyatları Mayıs ayında kaydedilen 54$/mt’dan 53$/mt’a geriledi.