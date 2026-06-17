Brezilya’nın inşaat demiri ihracatı ve ithalatı 2026’nın Mayıs ayında arttı

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı’na bağlı dış ticaret sekreterliği Secex’in verilerine göre Brezilya bu yılın Mayıs ayında 37.200 mt inşaat demiri ihraç ederken, 14.600 mt inşaat demiri ithal etti. Nisan ayında ihracat 35.700 mt, ithalat ise 11.700 mt seviyesindeydi.

İhracattaki artış Güney Amerika’ya yapılan sevkiyatların %39 artmasından kaynaklanırken, ithalattaki yükselişte Mısır’ın yeniden tedarikçi olarak piyasaya dönmesi etkili oldu.

İhracatın tamamı Güney Amerika ülkelerine yapılırken, ortalama fiyat 606$/mt FOB seviyesinde yer aldı. Sevkiyatlar ArcelorMittal tarafından 643$/mt FOB seviyesinden 29.500 mt ve Gerdau tarafından 601$/mt FOB seviyesinden 7.700 mt olarak gerçekleştirildi.

İthalat ise Mısır’dan 559$/mt FOB seviyesinden 12.300 mt ve Rusya’dan 478$/mt FOB seviyesinden 2.300 mt yapıldı.