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Brezilya’nın soğuk rulo sac ihracatı ve ithalatı, Arjantin ve Çin ile ticaretin zayıflaması nedeniyle 2026’nın Mayıs ayında düştü

Perşembe, 18 Haziran 2026 09:07:41 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı’na bağlı dış ticaret sekreterliği Secex’in verilerine göre Brezilya’nın soğuk rulo sac ihracatı Arjantin ve Çin ile ticaretin azalması nedeniyle Mayıs ayında düştü.

Secex, Mayıs ayında Brezilya’nın 3.000 mt soğuk rulo sac ihraç ettiğini ve 8.600 mt soğuk rulo sac ithal ettiğini bildirdi. Söz konusu rakamlar Nisan ayında 9.100 mt ihracat ve 24.500 mt ithalat seviyesindeydi.

Mayıs ayındaki ihracatın 2.700 mt’u, CSN tarafından 823$/mt FOB seviyesinden ABD’ye yapılırken, Usiminas Güney Amerika ülkelerine 796$/mt FOB seviyesinden 300 mt ihracat gerçekleştirdi. Mayıs ayında ihracat tonajında kaydedilen %67 oranındaki düşüş, Arjantin’e yapılan satışların %98 oranında azalmasını yansıttı.

Mayıs ayındaki ithalat Güney Kore ve Çin’den yapıldı. Güney Kore 521$/mt FOB seviyesinden 7.600 mt, Çin ise 643$/mt FOB seviyesinden 1.000 mt tedarik etti.

İhracattaki düşüş, Brezilya’nın Şubat ayında Çin çıkışlı soğuk rulo sac ve kaplamalı yassı ürün ithalatına antidamping vergisi uygulamaya başlamasından bu yana görülen trendi takip etti. Bu süreçte Güney Kore, bu ürünlerde Çin’in yerini alarak Brezilya’nın en büyük tedarikçisi oldu.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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