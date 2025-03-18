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Brezilya’da kalın levha ihracatı Şubat’ta yükseldi

Salı, 18 Mart 2025 10:19:50 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’nın kalın levha ihracatı Şubat ayında bir önceki ay kaydedilen 3.300 mt seviyesine kıyasla 20.200 mt oldu.

Şubat ayında Gerdau 556$/mt FOB’dan 10.100 mt kalın levha satarken, Usiminas 957$/mt FOB’dan 9.300 mt, ArcelorMittal 549$/mt FOB’dan 700 mt ve CSN 906$/mt FOB’dan 100 mt kalın levha sevkiyatı gerçekleştirdi.

Aynı ayda sevkiyatların 10.200 mt’luk kısmı 926$/mt FOB’dan Güney Amerika ülkelerine ve 10.000 mt’luk kısmı 554$/mt FOB’dan İsviçre’ye yapıldı.

Gerdau’nun İsviçre’ye yaptığı sevkiyatlar mevcut fiyatların çok altından gerçekleştirildi.

Öte yandan Brezilya, Ocak ayında yaptığı 2.000 mt ithalata kıyasla Şubat ayında 800 mt kalın levha ithal etti.

İthalat yapılan bölgeler 704$/mt FOB’dan 600 mt ile Çin ve 960$/mt FOB’dan 100 mt ile Avrupa olurken, Hindistan ve ABD’den de küçük tonajlı alımlar yapıldı.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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