 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya’da...

Brezilya’da kalın levha ihracatı Nisan’da yükseldi

Çarşamba, 14 Mayıs 2025 09:24:24 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’nın kalın levha ihracatı Nisan ayında bir önceki ay kaydedilen 9.900 mt seviyesine kıyasla 17.200 mt oldu.

Nisan ayında Usiminas 936$/mt FOB’dan 16.700 mt kalın levha satarken, tüccarlar 930$/mt FOB’dan 200 mt, Gerdau 798$/mt FOB’dan 200 mt ve ArcelorMittal 804$/mt FOB’dan 100 mt kalın levha sevkiyatı gerçekleştirdi.

Aynı ayda sevkiyatların tamamı Güney Amerika ülkelerine yapıldı.

Öte yandan Brezilya, Mart ayında yaptığı 1.600 mt ithalata kıyasla Nisan ayında 300 mt kalın levha ithal etti.

İthalat yapılan bölgeler 546$/mt FOB’dan 150 mt ile Çin ve 1.691$/mt FOB’dan 150 mt ile Avrupa oldu.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

İngiltere bazı çelik kotalarına ülkeye özgü üst sınır getirebilir

14 May | Çelik Haberler

Çin çıkışlı levha fiyatları yatay ama yukarı eğilimli

13 May | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 19. Hafta, 2025

08 May | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 18. Hafta, 2025

02 May | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin rulo levha ithalatı Şubat’ta aylık %43,2 düşüş kaydetti

30 Nis | Çelik Haberler

Çin çıkışlı levha fiyatları üreticiler yerel satışlara odaklandığı için yatay

28 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Güney Kore Çin’den ithal sıcak levhaya geçici antidamping vergisi getirdi

28 Nis | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Mart döneminde %0,6 düştü

28 Nis | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 17. Hafta, 2025

24 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

ArcelorMittal Almanya’daki rüzgâr enerjisi projesine düşük karbonlu kalın levha tedarik edecek

24 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis