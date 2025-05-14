Brezilya’da kalın levha ihracatı Nisan’da yükseldi

Brezilya’nın kalın levha ihracatı Nisan ayında bir önceki ay kaydedilen 9.900 mt seviyesine kıyasla 17.200 mt oldu.

Nisan ayında Usiminas 936$/mt FOB’dan 16.700 mt kalın levha satarken, tüccarlar 930$/mt FOB’dan 200 mt, Gerdau 798$/mt FOB’dan 200 mt ve ArcelorMittal 804$/mt FOB’dan 100 mt kalın levha sevkiyatı gerçekleştirdi.

Aynı ayda sevkiyatların tamamı Güney Amerika ülkelerine yapıldı.

Öte yandan Brezilya, Mart ayında yaptığı 1.600 mt ithalata kıyasla Nisan ayında 300 mt kalın levha ithal etti.

İthalat yapılan bölgeler 546$/mt FOB’dan 150 mt ile Çin ve 1.691$/mt FOB’dan 150 mt ile Avrupa oldu.