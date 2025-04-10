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Brezilya’da kalın levha ihracatı Mart ayında geriledi

Perşembe, 10 Nisan 2025 10:12:13 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’nın kalın levha ihracatı Mart ayında bir önceki ay kaydedilen 20.200 mt seviyesine kıyasla 9.900 mt oldu.

Mart ayında Gerdau’nun 695$/mt FOB’dan Trinidad ve Tobago’ya sattığı 700 mt kalın levha dışında tüm sevkiyatlar Güney Amerika ülkelerine yapıldı.

Usiminas 960$/mt FOB’dan 9.100 mt kalın levha satarken, tüccarlar 1.069$/mt FOB’dan 100 mt satış gerçekleştirdi.

Öte yandan Brezilya, Şubat ayında yaptığı 800 mt ithalata kıyasla Mart ayında 1.600 mt kalın levha ithal etti.

İthalat yapılan bölgeler 601$/mt FOB’dan 1.100 mt ile Çin, 1.103$/mt FOB’dan 300 mt ile Avrupa, 563$/mt FOB’dan 100 mt ile Hong Kong ve 1.174$/mt FOB’dan 100 mt ile ABD oldu.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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