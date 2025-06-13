Brezilya’da kalın levha ihracatı Mayıs’ta aşağı yönlü

Brezilya’nın kalın levha ihracatı Mayıs ayında bir önceki ay kaydedilen 17.200 mt seviyesine kıyasla 15.900 mt oldu.
Aynı ayda sevkiyatların 15.300 mt’luk kısmı 913$/mt FOB’dan Güney Amerika ülkelerine ve 600 mt’luk kısmı 735$/mt FOB’dan Trinidad ve Tobago’ya yapıldı.
Mayıs ayında Usiminas 914$/mt FOB’dan 15.200 mt kalın levha satarken, Gerdau 737$/mt FOB’dan 600 mt ve CSN 835$/mt FOB’dan 100 mt kalın levha sevkiyatı gerçekleştirdi.
Öte yandan Brezilya, Nisan ayında yaptığı 300 mt ithalata kıyasla Mayıs ayında 1.300 mt kalın levha ithal etti.
1.000 mt’u 630$/mt FOB’dan Çin’den yapılmak üzere Asya’dan toplam 1.300 mt kalın levha ithal edilirken, Avrupa’dan 1.268$/mt FOB’dan 100 mt kalın levha alındı.