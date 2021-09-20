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Brezilya’da inşaat faaliyetleri Temmuz ayında artış gösterdi

Pazartesi, 20 Eylül 2021 09:22:25 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Sanayi Konfederasyonu tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin inşaat sektörü faaliyetleri bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen 51 puana kıyas değişim göstermeyerek ve geçen yılın Temmuz ayında kaydedilen 48,1 puana kıyasla artarak 51 puan seviyesinde yer aldı.

0-100 arasındaki skalada, değerin 50’nin üzerinde yer alması büyüme olduğunu gösteriyor.

Söz konusu ayda, Brezilya inşaat sektöründe kapasite kullanım oranı, Haziran ayında kaydedilen %64’e kıyasla değişmeyerek ve geçen yılın Temmuz ayında kaydedilen %58’e kıyasla artış göstererek %64 oldu.

İnşaat sektöründe istihdam ise Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen 50,2 puana kıyasla hafifçe düşerek ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 46,8 puana kıyasla artarak 50 puan seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  inşaat  |  benzer haberler »


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