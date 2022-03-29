Brezilya’da inşaat faaliyetleri Şubat ayında toparlandı

Brezilya Sanayi Konfederasyonu tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin inşaat sektörü faaliyetleri bu yılın Şubat ayında, Ocak ayında kaydedilen 47,4 puana ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 45,9 puana kıyasla 48,2 puan seviyesinde yer aldı.
0-100 arasındaki skalada, değerin 50’nin üzerinde yer alması büyüme olduğunu gösteriyor.
Söz konusu ayda, Brezilya inşaat sektöründe kapasite kullanım oranı Ocak ayında kaydedilen %65’e ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen %61’e kıyasla %65 oldu.
İnşaat sektöründe istihdam ise Şubat ayında, Ocak ayında kaydedilen 47,9 puana ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 46,8 puana kıyasla 49,2 puan seviyesinde kaydedildi.