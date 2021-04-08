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Brezilya’da inşaat faaliyetleri Şubat ayında arttı

Perşembe, 08 Nisan 2021 10:49:32 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya sanayi konfederasyonu CNI'nın yayımladığı verilere göre, Şubat ayında Brezilya'nın inşaat sektörü faaliyetleri, Ocak ayında kaydedilen puana göre değişmeyerek ve geçen yılın Şubat ayında kaydedilen 47,5 puana göre düşüş göstererek 45,9 puan seviyesinde yer aldı. 0-100 arasındaki skalada değerin 50’nin üzerinde olması büyüme olduğunu gösteriyor.

Şubat ayında Brezilya inşaat sektöründe kapasite kullanım oranı, bir önceki ay kaydedilen seviyeye göre değişmedi ve geçen yılın Şubat ayında kaydedilen %60’a göre artış göstererek %61 seviyesinde yer aldı.

İnşaat sektöründe istihdam ise Şubat ayında, Ocak ayında kaydedilen 46,1 puana ve 2020 yılının Şubat ayında kaydedilen 47,7 puana kıyasla 46,8 puan seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Güney Amerika  Brezilya  inşaat  |  benzer haberler »


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