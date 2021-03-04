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Brezilya’da inşaat faaliyetleri Ocak ayında düştü

Perşembe, 04 Mart 2021 10:33:18 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya sanayi konfederasyonu CNI'nın yayımladığı verilere göre, Ocak ayında Brezilya'nın inşaat sektörü faaliyetleri, Aralık ayında kaydedilen 46,3 puana ve geçen yılın Ocak ayında kaydedilen 47,5 puana göre düşüş göstererek 45,9 puan seviyesinde yer aldı. 0-100 arasındaki skalada değerin 50’nin üzerinde olması büyüme olduğunu gösteriyor.

Ocak ayında Brezilya inşaat sektöründe kapasite kullanım oranı, bir önceki ay kaydedilen %62’ye göre düşüş fakat geçen yılın Ocak ayında kaydedilen %60’a göre artış göstererek %61 seviyesinde yer aldı.

İnşaat sektöründe istihdam ise Ocak ayında, Aralık ayında kaydedilen 46,9 puana ve 2020 yılının Ocak ayında kaydedilen 47,3 puana kıyasla 46,1 puan seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Brezilya  inşaat  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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