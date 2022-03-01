Brezilya’da inşaat faaliyetleri Ocak ayında artış gösterdi

Brezilya Sanayi Konfederasyonu tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin inşaat sektörü faaliyetleri bu yılın Ocak ayında, Aralık ayında kaydedilen 48,2 puana ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 45,9 puana kıyasla 47,4 puan seviyesinde yer aldı.
0-100 arasındaki skalada, değerin 50’nin üzerinde yer alması büyüme olduğunu gösteriyor.
Söz konusu ayda, Brezilya inşaat sektöründe kapasite kullanım oranı Aralık ayında kaydedilen %66’ya ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen %61’e kıyasla %65 oldu.
İnşaat sektöründe istihdam ise Ocak ayında, Aralık ayında kaydedilen 48,6 puana ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 46,1 puana kıyasla 47,9 puan seviyesinde kaydedildi.