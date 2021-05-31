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Brezilya’da inşaat faaliyetleri Nisan ayında arttı

Pazartesi, 31 Mayıs 2021 09:37:42 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Sanayi Konfederasyonu’nun yayımladığı verilere göre, Brezilya'nın inşaat sektörü faaliyetleri Nisan ayında, Mart ayında kaydedilen 44,9 puana kıyasla ve geçen yılın Nisan ayında kaydedilen 29,4 puana kıyasla artış göstererek 46,5 puan seviyesinde yer aldı.

0-100 arasındaki skalada değerin 50’nin üzerinde olması büyüme olduğunu gösteriyor.

Nisan ayında Brezilya inşaat sektöründe kapasite kullanım oranı, bir önceki ay kaydedilen %61’e ve geçen yılın Nisan ayında kaydedilen %50’ye kıyasla artış göstererek %63 oldu.

İnşaat sektöründe istihdam ise söz konusu ayda, Mart ayında kaydedilen 45,2 puana ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 34,7 puana kıyasla 46,1 puan seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  inşaat  |  benzer haberler »


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