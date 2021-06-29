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Brezilya’da inşaat faaliyetleri Mayıs ayında artış gösterdi

Salı, 29 Haziran 2021 09:16:35 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Sanayi Konfederasyonu tarafından yayımlanan verilere göre, Brezilya'nın inşaat sektörü faaliyetleri Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen 46,5 puana kıyasla ve geçen yılın Mayıs ayında kaydedilen 37,1 puana kıyasla artış göstererek 48,4 puan seviyesinde yer aldı.

0-100 arasındaki skalada değerin 50’nin üzerinde olması büyüme olduğunu gösteriyor.

Söz konusu ayda, Brezilya inşaat sektöründe kapasite kullanım oranı, bir önceki aya kıyasla değişim göstermezken, geçen yılın Mayıs ayında kaydedilen %53’e kıyasla artış göstererek %63 oldu.

İnşaat sektöründe istihdam ise Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen 46,1 puana ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 37,5 puana kıyasla 48,2 puan seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: inşaat  Güney Amerika  Brezilya  |  benzer haberler »


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