Brezilya’da inşaat faaliyetleri Mart ayında arttı

Salı, 11 Mayıs 2021 09:52:34 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Sanayi Konfederasyonu’nun yayımladığı verilere göre, Mart ayında Brezilya'nın inşaat sektörü faaliyetleri, Şubat ayında kaydedilen 45,9 puana kıyasla düşüş ve geçen yılın Mart ayında kaydedilen 28,8 puana kıyasla artış göstererek 44,9 puan seviyesinde yer aldı.

0-100 arasındaki skalada değerin 50’nin üzerinde olması büyüme olduğunu gösteriyor.

Mart ayında Brezilya inşaat sektöründe kapasite kullanım oranı, bir önceki ay kaydedilen seviyeye kıyasla artış göstermeyerek ve geçen yılın Mart ayında kaydedilen %52’ye kıyasla artış göstererek %61 oldu.

İnşaat sektöründe istihdam ise Mart ayında, Şubat ayında kaydedilen 46,8 puana ve 2020 yılının Mart ayında kaydedilen 39 puana kıyasla 45,2 puan seviyesinde kaydedildi.