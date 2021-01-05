Brezilya’da inşaat faaliyetleri Kasım ayında arttı

Salı, 05 Ocak 2021 14:23:37 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya sanayi konfederasyonu CNI'nın yayımladığı verilere göre, 2020 Kasım ayında Brezilya'nın inşaat sektörü faaliyetleri, Ekim ayında kaydedilen 50,7 puana göre düşüş ve geçen yılın Kasım ayında kaydedilen 49 puana göre artış göstererek 50,3 puan seviyesinde yer aldı. 0-100 arasındaki skalada değerin 50’nin üzerinde olması büyüme olduğunu gösteriyor.

Kasım ayında Brezilya inşaat sektöründe kapasite kullanım oranı, bir önceki ay kaydedilen %61 ve bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen %62’ye göre artış kaydederek %63 seviyesinde yer aldı.

İnşaat sektöründe istihdam ise Kasım ayında, Ekim ayında kaydedilen 51,3 puana göre düşüş ve 2019 yılının Kasım ayında kaydedilen 47,4 puana kıyasla artış göstererek 49,1 puan seviyesinde kaydedildi.