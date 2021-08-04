Brezilya’da inşaat faaliyetleri Haziran ayında artış gösterdi

Çarşamba, 04 Ağustos 2021 09:26:55 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Sanayi Konfederasyonu tarafından yayımlanan verilere göre, Brezilya'nın inşaat sektörü faaliyetleri bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayında kaydedilen 48,4 puana ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen 44,3 puana kıyasla artış göstererek 51 puan seviyesinde yer aldı.

0-100 arasındaki skalada değerin 50’nin üzerinde olması büyüme olduğunu gösteriyor.

Söz konusu ayda, Brezilya inşaat sektöründe kapasite kullanım oranı, bir önceki ay kaydedilen %63’e ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen %55’e kıyasla artış göstererek %64 oldu.

İnşaat sektöründe istihdam ise Haziran ayında, Mayıs ayında kaydedilen 48,2 puana ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 43,4 puana kıyasla 50,2 puan seviyesinde kaydedildi.