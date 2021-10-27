Brezilya’da inşaat faaliyetleri Eylül ayında artış kaydetti

Brezilya Sanayi Konfederasyonu tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin inşaat sektörü faaliyetleri bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen 49,7 puana ve geçen yılın Eylül ayında kaydedilen 51,2 puana kıyasla 50,5 puan seviyesinde yer aldı.
0-100 arasındaki skalada, değerin 50’nin üzerinde yer alması büyüme olduğunu gösteriyor.
Söz konusu ayda, Brezilya inşaat sektöründe kapasite kullanım oranı, Ağustos ayında kaydedilen %66’ya ve geçen yılın Eylül ayında kaydedilen %62’ye kıyasla artış göstererek %65 oldu.
İnşaat sektöründe istihdam ise Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen 49,1 puana ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 50,1 puana kıyasla 48,9 puan seviyesine geriledi.