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Brezilya’da inşaat faaliyetleri Ekim ayında toparlandı

Cuma, 10 Aralık 2021 09:04:37 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Sanayi Konfederasyonu tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin inşaat sektörü faaliyetleri, bu yılın Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen 50,5 puana ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 50,7 puana kıyasla 51,7 puan seviyesinde yer aldı.

0-100 arasındaki skalada, değerin 50’nin üzerinde yer alması büyüme olduğunu gösteriyor.

Söz konusu ayda, Brezilya inşaat sektöründe kapasite kullanım oranı, Eylül ayında kaydedilen %65’e ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen %61’e kıyasla artış göstererek %66 oldu.

İnşaat sektöründe istihdam ise Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen 48,9 puana ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 51,3 puana kıyasla 50,3 puan seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Güney Amerika  inşaat  Brezilya  |  benzer haberler »


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