Brezilya’da inşaat faaliyetleri Ekim ayında arttı

Salı, 15 Aralık 2020 09:55:06 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya sanayi konfederasyonu CNI'nın yayımladığı verilere göre, Ekim ayında Brezilya'nın inşaat sektörü faaliyetleri, Eylül ayında kaydedilen 51,2 puana göre düşüş ve geçen yılın Ekim ayında kaydedilen 49,9 puana göre artış göstererek 50,7 puan seviyesinde yer aldı. 0-100 arasındaki skalada değerin 50’nin üzerinde olması büyüme olduğunu gösteriyor.

Ekim ayında Brezilya inşaat sektöründe kapasite kullanım oranı, bir önceki ay kaydedilen %62 ve bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen %62’ye göre düşüş kaydederek %61 seviyesinde yer aldı.

İnşaat sektöründe istihdam ise Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen 50,1 puana ve 2019 yılının Ekim ayında kaydedilen 48,5 puana kıyasla artış göstererek 51,3 puan seviyesinde kaydedildi.