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Brezilya’da inşaat faaliyetleri Aralık ayında arttı

Salı, 09 Şubat 2021 10:19:43 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya sanayi konfederasyonu CNI'nın yayımladığı verilere göre, Aralık ayında Brezilya'nın inşaat sektörü faaliyetleri, Kasım ayında kaydedilen 50,3 puana göre düşüş ve önceki yılın Aralık ayında kaydedilen 45,8 puana göre hafif bir artış göstererek 46,3 puan seviyesinde yer aldı. 0-100 arasındaki skalada değerin 50’nin üzerinde olması büyüme olduğunu gösteriyor.

Aralık ayında Brezilya inşaat sektöründe kapasite kullanım oranı, bir önceki ay kaydedilen %63’e göre düşüş ve bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen %59’a göre artış kaydederek %62 seviyesinde yer aldı.

İnşaat sektöründe istihdam ise Aralık ayında, Kasım ayında kaydedilen 49,1 puana ve 2019 yılının Aralık ayında kaydedilen 45,1 puana kıyasla 46,9 puan seviyesinde kaydedildi.

 


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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