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Brezilya’da inşaat faaliyetleri Aralık ayında artış gösterdi

Pazartesi, 31 Ocak 2022 09:37:34 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Sanayi Konfederasyonu tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin inşaat sektörü faaliyetleri Aralık ayında, Kasım ayında kaydedilen 48,5 puana ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 46,3 puana kıyasla 48,2 puan seviyesinde yer aldı.

0-100 arasındaki skalada, değerin 50’nin üzerinde yer alması büyüme olduğunu gösteriyor.

Söz konusu ayda, Brezilya inşaat sektöründe kapasite kullanım oranı, Kasım ayında kaydedilen %66’ya kıyasla değişim göstermeyerek ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen %62’ye kıyasla artarak %66 oldu.

İnşaat sektöründe istihdam ise Aralık ayında, Kasım ayında kaydedilen 49 puana ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 46,9 puana kıyasla 48,6 puan seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  inşaat  |  benzer haberler »


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