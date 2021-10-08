Brezilya’da inşaat faaliyetleri Ağustos ayında düşüşe geçti

Brezilya Sanayi Konfederasyonu tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin inşaat sektörü faaliyetleri bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen 51 puana kıyasla ve geçen yılın Ağustos ayında kaydedilen 51,4 puana kıyasla düşerek 49,7 puan seviyesinde yer aldı.
0-100 arasındaki skalada, değerin 50’nin üzerinde yer alması büyüme olduğunu gösteriyor.
Söz konusu ayda, Brezilya inşaat sektöründe kapasite kullanım oranı, Temmuz ayında kaydedilen %64’e kıyasla ve geçen yılın Ağustos ayında kaydedilen %60’a kıyasla artış göstererek %66 oldu.
İnşaat sektöründe istihdam ise Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen 50 puana kıyasla ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 49,5 puana kıyasla 49,1 puan seviyesine geriledi.