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Brezilya’da iç piyasaya yapılan çelik satışları Haziran ayında azaldı

Pazartesi, 25 Temmuz 2022 09:34:17 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Çelik Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, iç piyasaya yapılan çelik satışları bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayında kaydedilen 1,82 milyon mt seviyesine kıyasla 1,78 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, görünür çelik tüketimi bir önceki ay kaydedilen 2,1 milyon mt seviyesine kıyasla 1,98 milyon mt seviyesine gerilerken, ham çelik üretimi Mayıs ayında kaydedilen 2,97 milyon mt’a kıyasla 2,90 milyon mt oldu.

Aynı ayda iç piyasaya yapılan yassı mamul satışları bir önceki ay kaydedilen 989.000 mt’a kıyasla 1 milyon mt, yarı mamul satışları Mayıs ayında kaydedilen 65.000 mt’a kıyasla 45.000 mt ve uzun mamul satışları 770.000 mt seviyesine kıyasla 730.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Brezilya Haziran ayında 690.000 mt slab, 185.000 yassı mamul ve 184.000 mt uzun mamul ihraç etti.

Ülkenin haddelenmiş mamul ithalatı Haziran ayında aylık %28,8 düşüşle 190.000 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Slab Uzun Ürünler Yarı Mamul Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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