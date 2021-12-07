Brezilya uzun ve yassı çelik sektörü için 2022 yılı beklentileri farklılaşıyor

Salı, 07 Aralık 2021 10:46:28 (GMT+3) | Sao Paulo

XP Investimentos analistleri, Brezilya çelik sektörünün 2022 yılı için olumlu beklentileri olduğunu bildirdi. Thales Carmo ve Andre Vidal, uzun çeliğin özellikle Brezilya gayrimenkul sektöründeki yeni gelişmelerin desteğiyle gücünü koruyacağını aktardı.

Analistlerin yaptığı açıklamada, “Öte yandan, yassı çelik üretimi, dünya genelindeki yarı iletken arz sıkıntısında etkilenmeye devam edecek. Ayrıca, küresel piyasalarda düşen çelik fiyatları da 2022 yılında Brezilyalı çelik üreticilerinin sonuçlarını etkileyecek,” ifadelerine yer verildi.

Cevher piyasası için ise, Çin’de artan çelik talebi sayesinde fiyatların mevcut seviyelere benzer seviyelerde kalması bekleniyor. XP Investimentos, spot cevher fiyatlarının 2022 yılında 100$/mt’u görmesini tahmin ediyor.