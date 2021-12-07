﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya uzun ve yassı çelik sektörü için 2022 yılı beklentileri farklılaşıyor

Salı, 07 Aralık 2021 10:46:28 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

XP Investimentos analistleri, Brezilya çelik sektörünün 2022 yılı için olumlu beklentileri olduğunu bildirdi. Thales Carmo ve Andre Vidal, uzun çeliğin özellikle Brezilya gayrimenkul sektöründeki yeni gelişmelerin desteğiyle gücünü koruyacağını aktardı.

Analistlerin yaptığı açıklamada, “Öte yandan, yassı çelik üretimi, dünya genelindeki yarı iletken arz sıkıntısında etkilenmeye devam edecek. Ayrıca, küresel piyasalarda düşen çelik fiyatları da 2022 yılında Brezilyalı çelik üreticilerinin sonuçlarını etkileyecek,” ifadelerine yer verildi.

Cevher piyasası için ise, Çin’de artan çelik talebi sayesinde fiyatların mevcut seviyelere benzer seviyelerde kalması bekleniyor. XP Investimentos, spot cevher fiyatlarının 2022 yılında 100$/mt’u görmesini tahmin ediyor.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

06 Ara

Vale pelet üretiminde biyolojik kömür kullanımını test ediyor
03 Ara

Gerdau 2022 yılında da kâr marjlarının yüksek seyretmesini bekliyor
30 Kas

Vale Apolo demir cevheri projesinin ruhsatlandırma sürecine yeniden başladı
24 Kas

Brezilya’nın yassı mamul satışları Ekim ayında %21,1 düştü
12 Kas

Vale ve Baowu Group temiz çelik üretimi için güçlerini birleştirdi