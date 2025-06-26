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Brezilya Türkiye'den paslanmaz çelik ithalatında hile tespit etti

Perşembe, 26 Haziran 2025 10:56:13 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Dış Ticaret Kurumu (SECEX), Türkiye’den ithal soğuk rulo paslanmaz sacın büyük oranda Endonezya çıkışlı hammadde içerdiğini tespit etti. Brezilya Endonezya’dan ithal çeliğe 2022 yılında %18,79 telafi edici vergi getirmişti.

SECEX yaptığı soruşturmada sonucunda bahsi geçen ürünün ithalatının Endonezya’dan yapılmış gibi kabul etmesi gerektiğine karar vererek Endonezya’dan ithal ürünlere uygulanan koruma önlemlerinin bu ürün için de geçerli olacağını söyledi.

İhracatçı firma SECEX’e hem hammaddenin hem de ihraç ettiği ürünün aynı gümrük tarife kodlarını paylaştığını ve üretim sürecinde tamamen ithal hammadde kullanıldığını belirtti.

Brezilya 2025’in ilk beş ayında Türkiye’den 1.07 milyon mt paslanmaz çelik ithal ederken, ortalama satış fiyatı 2.511$/mt FOB’da kaydedildi.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Türkiye Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 

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