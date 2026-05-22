AB Komisyonu Çolakoğlu ile paslanmaz çelik ticaret anlaşmazlığını yüksek mahkemeye taşıdı

Avrupa Komisyonu, paslanmaz çelik sac ve rulolara yönelik hile önlemleriyle ilgili devam eden ticaret anlaşmazlığını Avrupa Birliği Adalet Divanı’na taşıyarak hukuki süreci bir üst aşamaya geçirdi. Komisyon, Endonezya çıkışlı paslanmaz çelik sac ve rulolara uygulanan antidamping vergilerinin Türkiye üzerinden sevk edilerek etkisiz kılınmasını önlemeye yönelik önlemlere karşı Çolakoğlu Metalurji’nin açtığı davada şirket lehine verilen önceki karara itiraz ediyor. Komisyon, şimdi AB’nin en yüksek mahkemesinden söz konusu kararın bazı bölümlerinin iptal edilmesini talep ediyor.

Dava, Endonezya menşeli paslanmaz çelik ürünlerine uygulanan antidamping önlemleriyle bağlantılı olup, ithalatın vergilerden kaçınmak amacıyla üçüncü ülkeler üzerinden yönlendirildiği iddialarını kapsıyor.

Genel Mahkeme 2025 yılı Mart ayında verdiği kararda, komisyonun Türkiye’de paslanmaz çelik slabların sıcak haddelenmiş sac ve ruloya dönüştürülmesini “montaj operasyonu” olarak yanlış şekilde sınıflandırdığına hükmetmişti. Bu sınıflandırma, Endonezya çıkışlı ürün ithalatına uygulanan antidamping vergilerinin etkisiz kılındığının tespiti açısından temel koşullardan biri olarak değerlendiriliyordu. Mahkeme, AB’nin hile önleme kuralları kapsamında “montaj operasyonu” kavramının nasıl yorumlanacağı konusunda nihai kararı verecek.

Dava Endonezya’nın paslanmaz çelik ihracatıyla bağlantılı

Temel ticaret anlaşmazlığının, son yıllarda önemli bir küresel ihracatçı haline gelen Endonezya paslanmaz çelik sektöründeki hızlı büyümeyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

AB makamları daha önce birçok kez

antidamping vergilerinin etkisiz kılınması,

ürünlerin üçüncü ülkeler üzerinden yeniden yönlendirilmesi,

sübvansiyonlu üretime bağlı piyasa bozulmalarıyla ilgili endişelerini dile getirmişti:

Temyiz sürecinin sonucunun, komisyonun gelecekteki ticaret koruma soruşturmalarında hile önlemlerini nasıl uygulayıp denetleyeceği açısından daha geniş etkiler doğurabileceği ifade ediliyor.