Brezilya mahkemesi AVG’nin demir cevheri ruhsatını iptal etti

Yerel medyada yayınlanan habere göre, Brezilya’nın Minas Gerais eyaleti mahkemesi Grupo AVG’nin sahip olduğu demir cevheri madeninin ruhsatını iptal etti.
Minas Gerais eyaleti çevre düzenleyicisi Semad, AVG’nin Caeté şehrindeki Brumado madeninde demir cevheri faaliyetlerine devam etmesini onaylamıştı. Semad, 2019 yılında AVG’nin Brumado projesi için kurulum lisansı vermişti.
Mahkeme, Semad’ın 2019 yılında verdiği lisansın 2012 yılında mahkemede imzalanan anlaşmaya uymadığını belirtti. Bu anlaşmada AVG demir cevheri çıkarmak istediği bölgeyi iyileştireceğini beyan etmişti.
Bölgedeki faaliyetler 2005 yılından veri durdurulmuş durumda. Mahkeme AVG’nin bölgeyi incelemesini engelledi ve demir cevheri araştırmasını “yağmacılık” olarak nitelendirdi.
AVG, Brumado madeninde yılda 5 milyon mt demir cevheri üretmeyi planladığını belirtti.