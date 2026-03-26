Brezilya kota tonajlarını önceki seviyelerde korudu

Perşembe, 26 Mart 2026 10:30:55 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’nın yetkili dış ticaret kurumu Siscomex 24 Şubat-23 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kota tonajını önceki dönemde olduğu gibi 445.469 mt seviyesinde tuttuğunu açıkladı.

Siscomex’in verilerine göre 11 Mart tarihi itibarıyla rulo levha kotasının %19’u, sıcak rulo sac kotasının %12’si, soğuk rulo sac kotasının %19’u, çinko kaplamalı sac kotasının %43’ü, galvalum kotasının %48’i ve filmaşin kotasının tamamı kullanıldı.

Geçtiğimiz dönemin tamamında kotaların nihai kullanım oranı %83 olarak kaydedilmişti. Kotaları aşan ithalat %25 vergiye tabi tutulacak.


