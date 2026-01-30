 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya...

Brezilya Çin ve Hindistan’dan ithal boyalı saca vergi getirdi

Cuma, 30 Ocak 2026 10:46:44 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya dış ticaret kurumu GECEX, Çin ve Hindistan’dan yapılan boyalı sac ithalatına yönelik 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere antidamping vergisi getirdi.

Damping marjlarının önümüzdeki günlerde açıklanması beklenirken, önerilen marjlar Hindistan için 210,85$/mt, Çin içinse 252,53-329,77$/mt seviyesinde yer alıyor.

Bununla birlikte GECEX sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, paslanmaz yassı mamuller ve filmaşin için geçerli vergileri %10,8-12,6 seviyesinden %25’e çekti.

Kaynaklara göre boyalı saca getirilen antidamping önlemi CSN’e avantaj sağlayacak. Diğer ürünlere yönelik vergilerin artırılmasının ise Brezilyalı tüm çelik üreticilerini desteklemesi bekleniyor.

GECEX 12 Şubat tarihinde soğuk rulo sac ve galvanizli saca yönelik ayrı bir toplantı gerçekleştirecek.


Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya Çin ve Hindistan’dan ithal boyalı mamuller için antidamping soruşturması başlattı

20 Eyl | Çelik Haberler

Brezilya Çin’den ithal boyalı sac için antidamping incelemesi başlattı

14 May | Çelik Haberler

Çin’de yerel boyalı sac fiyatları düşen hammadde fiyatları ve stok seviyeleri nedeniyle yatay

30 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Avustralya Çin’den ithal alüminyum-çinko kaplı çeliğe yönelik hızlandırılmış vergi incelemesi başlattı

30 Oca | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 5. Hafta, 2026

29 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

İngiltere metalik kaplamalı sac ve quarto levhaya yönelik koruma önlemlerini inceleyecek

28 Oca | Çelik Haberler

AB’nin bazı yassı mamullere yönelik ithalat kotaları neredeyse bir ay içinde tükendi

26 Oca | Çelik Haberler

Çin’de boyalı sac fiyatları ticaret yavaşladığı için aynı kaldı

23 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Suudi East Pipes, AliShar Contracting Company’e boru kaplama hizmeti sağlayacak

23 Oca | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 4. Hafta, 2026

22 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Pazaryeri Teklifleri

Boyalı Rulo Sac
Kalınlık:  1,5 - 15 mm
Genişlik:  200 - 1.500 mm
Rulo:   R
MIPAR METAL
Teklifi Gör
Boyalı Trapez Sac
Kalınlık:  0,3 - 1 mm
Genişlik:  0 mm
ANK METAL
Teklifi Gör
Boyalı Rulo Sac
Kalınlık:  0,5 - 1 mm
Genişlik:  1.000 - 1.250 mm
Rulo:   R
AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis