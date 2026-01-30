Brezilya Çin ve Hindistan’dan ithal boyalı saca vergi getirdi

Brezilya dış ticaret kurumu GECEX, Çin ve Hindistan’dan yapılan boyalı sac ithalatına yönelik 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere antidamping vergisi getirdi.

Damping marjlarının önümüzdeki günlerde açıklanması beklenirken, önerilen marjlar Hindistan için 210,85$/mt, Çin içinse 252,53-329,77$/mt seviyesinde yer alıyor.

Bununla birlikte GECEX sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, paslanmaz yassı mamuller ve filmaşin için geçerli vergileri %10,8-12,6 seviyesinden %25’e çekti.

Kaynaklara göre boyalı saca getirilen antidamping önlemi CSN’e avantaj sağlayacak. Diğer ürünlere yönelik vergilerin artırılmasının ise Brezilyalı tüm çelik üreticilerini desteklemesi bekleniyor.

GECEX 12 Şubat tarihinde soğuk rulo sac ve galvanizli saca yönelik ayrı bir toplantı gerçekleştirecek.