Brezilya 2026’nın Ocak ayı ortasında çelik kotasının %76'sını kullandı

Brezilya’nın yetkili dış ticaret kurumu Siscomex, çelik ithalatına uygulanan 445.469 mt’luk kotanın 14 Ocak tarihi itibarıyla %76’sının kullanıldığını açıkladı.

Siscomex’in verilerine göre rulo levha kotasının %12’si, sıcak rulo sac kotasının %41’i, soğuk rulo sac kotasının %68’i, çinko kaplamalı sac kotasının %84’ü, galvalum kotasının %91’i ve filmaşin kotasının %70’i kullanıldı.

Tüketildiğinde %25 vergi uygulanacak kotalarda bu verginin önümüzdeki haftalarda %50’ye çıkarılması bekleniyor. Ancak yerel çelik üreticilerine göre bu önlem dampingli fiyatlardan yapılan çelik ithalatını azaltmak için yeterli değil.