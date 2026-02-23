Brezilya kotaların bitmesine 12 gün kala tonajın %83’ünü kullandı

Brezilya’nın yetkili dış ticaret kurumu Siscomex, çelik ithalatına uygulanan 445.469 mt’luk kotanın 11 Şubat tarihi itibarıyla %83’ünün kullanıldığını açıkladı.

24 Ekim 2025 tarihinde getirilen kota 23 Şubat 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

Siscomex’in verilerine göre rulo levha kotasının %12’si, sıcak rulo sac kotasının %42’si, soğuk rulo sac kotasının %73’ü, çinko kaplamalı sac kotasının %95’i, galvalum kotasının %95’i ve filmaşin kotasının %70’i kullanıldı.

Brezilya Çin’den ithal soğuk rulo sac ve kaplamalı saca antidamping vergisi uygulama kararı aldığı için önümüzdeki dönem için bahsi geçen ürünlerin kota kapsamında yer almaması bekleniyor.