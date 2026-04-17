 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya...

Brezilya 2026’nın Nisan ayı başı için kotaların yarısını kullandı

Cuma, 17 Nisan 2026 09:58:40 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’nın yetkili dış ticaret kurumu Siscomex, çelik ithalatına uygulanan 24 Şubat-23 Haziran tarihleri arasında geçerli 445.469 mt’luk kotanın 1 Nisan tarihi itibarıyla %50’sinin kullanıldığını açıkladı.

Siscomex’in verilerine göre rulo levha kotasının %19’u, sıcak rulo sac kotasının %18’i, soğuk rulo sac kotasının %44’ü, çinko kaplamalı sac kotasının %61’i, galvalum kotasının %57’si ve filmaşin kotasının %16’sı kullanıldı.

Kota miktarlarını aşan tonajlar söz konusu dönem boyunca %25 vergiye tabi olacak.

Brezilya çelik sektörü, ithalatın büyük kısmı ürünler daha sonra diğer bölgelere sevk edilse dahi Manaus serbest ticaret bölgesi üzerinden gerçekleştirildiği için kotaların uygulanmasının dampingli olduğu iddia edilen koşullar altında yapılan çelik ithalatını azaltmak için yetersiz kaldığını savunuyor. 


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis