Brezilya inşaat sektörü çelik ürünleri tedarikinde eksiklik yaşıyor

Cuma, 26 Mart 2021 14:26:21 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya çelik birliği IABr’nin inşaat sektöründe çelik eksikliği yaşandığı iddialarının “asılsız” olduğunu belirtmesinden bir hafta sonra, Brezilya İnşaat Odası (CBIC) tarafından yayımlanan araştırmaya göre Brezilya merkezli inşaat şirketleri çelik ürünleri tedarikinde zorluk yaşıyor.

Brezilya’daki 206 şirketin dahil olduğu araştırmaya göre 84 şirket, faaliyet gösterdiği bölgede çelik eksikliği yaşandığını ifade etti. Araştırmaya katılan şirketlerin %82,9’una göre ise, normale göre en uzun teslim süreleri çelik ürünlerinde görülüyor.

Araştırmaya katılan şirketlerin %39,3’ü çelik sevkiyatlarının 30 ila 60 günde teslim edildiğini, %25,7’si ise 60 ila 90 günde teslim edildiğini söyledi.

CBIC, inşaat şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına çelik ürünlerine yönelik ithalat vergilerinin azaltılması için hem hükümetle hem de çelik tedarik zinciri temsilcileriyle görüştü.

IABr, geçen yılın Haziran ayında, aynı yıl Covid-19 salgınının olmadığı Ocak ve Şubat aylarına kıyasla daha fazla çelik üretim hacmine sahip olan Brezilya çelik sektörünün yerel piyasaya tedarik sağlamaya başladığını belirtmişti. IABr ayrıca, hiçbir tüketici sektörün çelik eksikliği yaşamadığını ifade etmişti.