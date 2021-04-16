Brezilya hükümeti sektör temsilcileriyle çelik arzının durumunu görüşecek

Cuma, 16 Nisan 2021 12:27:57 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya hükümeti, Brezilya çelik sektörünün temsilcileriyle birlikte ülkedeki çelik arzına yönelik bir görüşme gerçekleştirecek.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, Brezilya’da birçok sanayi sektörü, piyasada belirli çelik ürünlerinde eksiklik yaşandığını belirtmişti. Brezilya çelik birliği IABr yakın zaman önce, söz konusu iddiaların “asılsız” ve “kurgusal” olduğunu ileri sürmüştü.

Brezilya Ekonomi Bakanlığı’ndan bir yetkilinin, adı açıklanmayan birçok Brezilyalı şirketle konuyu değerlendirmek üzere Perşembe günü görüşmesi bekleniyor. Ülkedeki inşaat şirketleri, daha ucuza çelik ithal edebilmek için hükümetten ithalat vergisini azaltmasını talep etti.