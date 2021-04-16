﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya hükümeti sektör temsilcileriyle çelik arzının durumunu görüşecek

Cuma, 16 Nisan 2021 12:27:57 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya hükümeti, Brezilya çelik sektörünün temsilcileriyle birlikte ülkedeki çelik arzına yönelik bir görüşme gerçekleştirecek.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, Brezilya’da birçok sanayi sektörü, piyasada belirli çelik ürünlerinde eksiklik yaşandığını belirtmişti. Brezilya çelik birliği IABr yakın zaman önce, söz konusu iddiaların “asılsız” ve “kurgusal” olduğunu ileri sürmüştü.

Brezilya Ekonomi Bakanlığı’ndan bir yetkilinin, adı açıklanmayan birçok Brezilyalı şirketle konuyu değerlendirmek üzere Perşembe günü görüşmesi bekleniyor. Ülkedeki inşaat şirketleri, daha ucuza çelik ithal edebilmek için hükümetten ithalat vergisini azaltmasını talep etti.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

16  Nis

Gerdau grafen üretimi odaklı bir şirket oluşturdu
14  Nis

Samarco’nun iflas koruma talebi kabul edildi
13  Nis

Tombador Iron Brezilya’dan demir cevheri ihraç etmek için birden fazla lojistik anlaşması imzaladı
13  Nis

Usiminas çelik fiyatlarını beklendiği gibi artırdı
12  Nis

Brezilyalı demir cevheri üreticisi Bamin demir yolu ihalesini kazandı