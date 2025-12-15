Meksika Brezilya’dan ithal çeliğe uygulanan vergileri artırdı

Meksika meclisi 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmek üzere Brezilya’dan ithal 232 ürüne uygulanan vergileri artırma kararı aldı.

Brezilya basınına göre otomobil parçaları, tekstil, beyaz eşya ve çelik gibi sektörler için %20 ila %35 arasında vergi uygulanacak. Bununla birlikte vergi artırımı Çin ve dokuz diğer ülkeyi etkileyecek.

Değişikliğin hangi çelik ürünlerini ne kadar etkilediği henüz belli olmasa da Brezilya’nın 2025’in Ocak-Kasım döneminde yaptığı çelik ihracatı verileri slab ve kütük gibi yarı mamullerin tonaj itibarıyla en fazla etkilenecek ürünler olacağı düşünülüyor.

Bahsi geçen dönem için Brezilya Meksika’ya 239 milyon $ değerinde 438.541 mt çelik ihraç ederken, bunun %96’sını 219 milyon $ değerle yarı mamuller oluşturdu. Geriye kalan 16.850 mt’luk kısmı ise çoğunlukla sıcak rulo sac ve inşaat demiri ihracatı meydana getirdi.