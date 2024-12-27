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BMS Kırşehir’de güneş enerjisi santrali kuruyor

Cuma, 27 Aralık 2024 11:10:24 (GMT+3)   |   İstanbul

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kırşehir’de 149.000 m² alanda yaklaşık 5,9 milyon $ yatırımla bir güneş enerjisi santrali kuracağını açıkladı.

Fizibilite çalışmalarına göre kurulu gücü 6.240 kWp olacak santralin, yıllık yaklaşık 10.800.000 kWh elektrik üretmesi öngörülüyor. Söz konusu santral ile şirket elektrik tüketiminin yaklaşık %80’ini temiz enerji kaynaklardan karşılayabilmeyi hedefliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TEDAŞ 14. Bölge Müdürlüğünün onayının ardından santralin ulusal şebekeye bağlandığı bildirildi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Üretim Yatırım 

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