BlueScope’un net kârı mali yılın ilk yarısında yükseldi 

Pazartesi, 22 Şubat 2021 12:20:19 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope Steel, 2020-21 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk yarısında net kârının, bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 185,8 milyon A$ değerindeki net kâra kıyasla %78 artış göstererek 330,3 milyon A$ (259,64 milyon $) olduğunu açıkladı. Şirket net kârındaki artışı şirketin artan faiz ve vergi öncesi kârına bağladı. Şirketin satış geliri ise söz konusu dönemde azalan satış fiyatları sebebiyle yıllık bazda %1 düşüşle 5,82 milyar A$ (4,57 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Şirketin satış gelirindeki düşüş, güçlenen talepten dolayı artan ithalat hacimleriyle dengelendi.

Bununla birlikte, BlueScope’un faiz ve vergi öncesi kârı, söz konusu dönemde güçlenen çelik kârı ve düşen maliyetler nedeniyle yıllık bazda %75 artış göstererek 530,6 milyon A$ (417,01 milyon $) oldu.

2020-2021 mali yılının ikinci yarısında ise, şirket, başlıca pazarlardaki siparişlerin ve sevkiyatların güçlü seviyelerde yer almasını bekliyor. Şirket, talebi, tedarik zincirlerini ve operasyonları kesintiye uğratabilecek Corona virüsü pandemisinin potansiyel etkileri de dahil olmak üzere değişken piyasa faktörleri nedeniyle bu koşulların mali yılın ikinci yarısında devam edip etmeyeceğinin belirsiz olduğunu bildirdi. Şirket 2020-21 mali yılının ikinci yarısına ilişkin faiz ve vergi öncesi kârının 750-830 milyon A$ aralığında yer alacağını tahmin ediyor.