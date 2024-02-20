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BlueScope’un net kârı 2023-2024 mali yılının ilk yarısında düştü

Salı, 20 Şubat 2024 14:45:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope Steel 2023-24 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk yarısında net kârının, bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 598,9 milyar A$ değerindeki net kâra kıyasla 439,3 milyon A$ (287,41 milyon $) olduğunu açıkladı. Şirket net kârındaki düşüşü şirketin azalan faiz ve vergi öncesi kârına bağladı. Şirketin satış geliri ise söz konusu dönemde düşen satış fiyatları ve satış tonajı nedeniyle yıllık bazda %8 düşüşle 8,54 milyar A$ (5,59 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte BlueScope’un söz konusu dönemdeki faiz ve vergi öncesi kârı bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 851 milyon A$’a kıyasla zayıflayan çelik kârı ve artan maliyetler nedeniyle 718,4 milyar A$ (470,21 milyon $) oldu.

BlueScope’nın karbon salımını düşürme projeleri arasında Yeni Zelanda’daki elektrikli ark ocağı projesi yer alıyor. 300 milyon NZ$ (184,68 milyon $) yatırım alan ve 2025-2026 mali yılında tamamlanması beklenen projenin takvime uygun ilerlediği belirtildi.

Bununla birlikte BlueScope ABD’nin Ortadoğu bölgesinde yeni bir tesis kurmak istediğini ifade etti. Şirkete göre tesis ilk etapta soğuk haddeleme hattı, asitleme hattı ve galvanizli/galvalum hattı içerecek. Projenin 1,2 milyar $’lık bir yatırımla yedi yıl içinde tamamlanması bekleniyor. BlueScope 2023-2024’ün ikinci yarısında projeye dair güncelleme yapacak.

Şirket 2023-24 mali yılının ikinci yarısına ilişkin faiz ve vergi öncesi kârının 620-690 milyon A$ aralığında yer alacağını tahmin ediyor. Beklentiler kur oranlarına ve piyasa koşullarına bağlı olacak.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Mali Sonuçlar BlueScope 

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