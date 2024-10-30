BlueScope olumsuz piyasa koşulları nedeniyle gelir beklentisini düşürdü

Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope Steel, 2024-25 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona erecek ilk yarısı için faiz ve vergi öncesi geliri beklentisini önceki tahminde kaydedilen 350-420 milyon $’a kıyasla 270-310 milyon $ aralığına indirdi.

Söz konusu değişiklik, yalnızca BlueScope’un değil tüm küresel çelik sektörünün karşı karşıya olduğu olumsuz piyasa koşullarından kaynaklanıyor. Çin’in çelik ihracatının rekor seviyelere ulaşmasıyla Doğu Asya pazarına yönelik satışların yavaşlaması, süregelen maliyet enflasyonu ve ABD’de seçimler sona ermediği için yaşanan duraklama ve belirsizlik piyasadaki aşağı yönlü faktörler arasında yer alıyor.

Kurdaki dalgalanmalar ve piyasa koşulları gelir beklentisindeki düşüşte rol oynuyor.