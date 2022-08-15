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BlueScope 2021-22 mali yılında rekor kâr kaydetti

Pazartesi, 15 Ağustos 2022 15:48:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope Steel, 30 Haziran tarihinde sona eren 2021-22 mali yılında net kârının, bir önceki mali yılda kaydedilen 1,19 milyon A$ değerindeki net kâra kıyasla 1,62 milyar A$ veya %135 artışla 2,81 milyar A$ (1,97 milyar $) olduğunu açıkladı. Şirket net kârındaki artışı güçlü talep ve yüksek çelik fiyatlarına bağladı.

Öte yandan, BlueScope’un söz konusu dönemdeki faiz ve vergi öncesi kârı 3,79 milyar A$ (2,66 milyar $) seviyesinde yer alarak, 20 yıllık geçmişinde kaydettiği en yüksek seviye oldu. Ayrıca, söz konusu mali yılın ikinci yarısında şirketin faiz ve vergi öncesi kârı, aynı mali yılın ilk yarısında kaydedilen 2,2 milyar A$’lık (1,54 milyar $) rekor seviyenin ardından 1,58 milyar A$ (1,11 milyar $) ile en yüksek ikinci seviyesini kaydetti.

Söz konusu mali yılda BlueScope’un yerel satışları, tedarik zincirinde hava koşulları ve Covid-19 salgınına bağlı olarak görülen kesintilere rağmen yine 2,5 milyon tonu aştı. Öte yandan, ülkede inşaat, sevkiyat ve imalat sektörlerindeki talep güçlü kaldı.

BlueScope Genel Müdürü ve CEO’su Mark Vassella şirketin ABD’de büyüme planı kapsamında, MetalX şirketinin metal geri dönüştürme ve rulo kaplama birimlerini 1 milyar $ karşılığında devraldıklarını belirtti.

Şirket 2022-23 mali yılının ilk yarısına ilişkin faiz ve vergi öncesi kârının 800-900 milyon A$ aralığında yer alacağını tahmin ediyor.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Mali Sonuçlar BlueScope 

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