BlueScope’un net kârı düşen faiz ve vergi öncesi kâr nedeniyle mali yılın ilk yarısında geriledi

Salı, 21 Şubat 2023 11:26:44 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope Steel 2022-23 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk yarısında net kârının, bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 1,64 milyar A$ değerindeki net kâra kıyasla 598,9 milyon A$ (412,25 milyon $) olduğunu açıkladı. Şirket net kârındaki düşüşü şirketin azalan faiz ve vergi öncesi kârına bağladı. Şirketin satış geliri ise söz konusu dönemde düşen satış fiyatları nedeniyle yıllık bazda %1 düşüşle 9,32 milyar A$ (6,41 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte BlueScope’un söz konusu dönemdeki faiz ve vergi öncesi kârı bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 1,46 milyar A$’a kıyasla zayıflayan çelik kârı, azalan sevkiyatlar ve artan maliyetler nedeniyle 1,17 milyar A$ (806,69 milyon $) oldu.

Şirket Port Kembla tesisindeki 6 No’lu yüksek fırının kapsamlı bir şekilde yenilenmesi için fizibilite çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Şirket 2022-23 mali yılının ikinci yarısına ilişkin faiz ve vergi öncesi kârının 480-550 milyon A$ aralığında yer alacağını tahmin ediyor. Beklentiler kur oranlarına ve piyasa koşullarına bağlı olacak.