BlueScope’un net kârı artan faiz ve vergi öncesi kâr sayesinde mali yılın ilk yarısında yükseldi

Perşembe, 24 Şubat 2022 12:34:44 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope Steel 2021-22 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk yarısında net kârının, bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 330,3 milyon A$ değerindeki net kâra 1,64 milyar A$ (1,18 milyar $) olduğunu açıkladı. Şirket net kârındaki artışı şirketin artan faiz ve vergi öncesi kârına bağladı. Şirketin satış geliri ise söz konusu dönemde artan satış fiyatları ve şirketin müşterilerinden gelen güçlü talep sayesinde yıllık bazda %61,9 artışla 9,42 milyar A$ (6,77 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte BlueScope’un söz konusu dönemdeki faiz ve vergi öncesi kârı bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 530,6 milyon A$’a kıyasla güçlenen çelik kârı sayesinde 2,2 milyon A$ (1,58 milyar $) oldu. Artış yüksek maliyetlerle dengelendi.

Şirket 2021-22 mali yılının ikinci yarısına ilişkin faiz ve vergi öncesi kârının 1,20-1,35 milyar A$ aralığında yer alacağını tahmin ediyor.