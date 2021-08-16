BlueScope mevcut mali yılda net kârını artırdı

Pazartesi, 16 Ağustos 2021 14:00:12 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope Steel, 30 Haziran tarihinde 2020-21 mali yılında net kârının, bir önceki mali yılda kaydedilen 96,5 milyon A$ değerindeki net kâra kıyasla 1,19 milyar A$ (875,45 milyon $) olduğunu açıkladı. Şirket net kârındaki artışı, artan faiz ve vergi öncesi kârına bağladı. Şirketin satış geliri ise söz konusu dönemde artan satış fiyatları ve güçlü talep nedeniyle yıllık bazda %14 artışla 12,87 milyar A$ (9,44 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Şirketin satış gelirindeki artış, döviz kurunun olumsuz etkilerini dengeledi.

Bununla birlikte, BlueScope’un faiz ve vergi öncesi kârı, söz konusu dönemde güçlenen çelik kârı nedeniyle yıllık bazda %206 artış göstererek 1,72 milyar A$ (1,26 milyar $) oldu.

2021-2022 mali yılının birinci yarısında ise, şirket, başlıca pazarlardaki siparişlerin ve sevkiyatların güçlü seviyelerde yer almasını bekliyor. Şirket 2021-22 mali yılının birinci yarısına ilişkin faiz ve vergi öncesi kârının 1,8-2 milyar A$ aralığında yer alacağını tahmin ediyor.