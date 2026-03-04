Kardemir Çelik Sanayi, İZKA’dan yeşil dönüşüm desteği aldı

İzmir merkezli çelik üreticisi Kardemir Çelik Sanayi A.Ş., İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) “Sanayide Yeşil Dönüşüm” programı kapsamında destek almaya hak kazanan şirketler arasında birinci sırada yer aldığını duyurdu. Program kapsamında katılımcı şirketlere eğitim, mevcut durum analizi, strateji ve yol haritası oluşturma, danışmanlık hizmetleri ve proje tasarımı gibi alanlarda altı ay sürecek kapsamlı destek sağlanacağı aktarıldı.

Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, İZKA’dan alınan desteğin şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarını önemli ölçüde güçlendireceğini söyledi. Bununla birlikte Kardemir Çelik’in uzun yıllardır sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar yürüttüğünü belirterek şirketin araştırma ve geliştirme yatırımları, yenilenebilir enerji projeleri, enerji verimliliği uygulamaları ve karbon ayak izi ölçümleri gibi alanlarda önemli adımlar attığını ifade etti.

Gelişmiş elektrik ark ocaklı çelik üretimi ve enerji verimliliği

Kardemir Çelik, İzmir’in Aliağa ilçesinde modern bir çelik tesisi olduğunu ve 100 tonluk elektrik ark ocağı bulunan tesiste hurda kullanarak kütük üretimi gerçekleştirdiğini paylaştı. Atık ısının geri kazanılmasını olanak tanıyan Fescon sistemi sayesinde üretim süreçlerinde %15-30 arasında enerji tasarrufu sağladığını dile getirdi.

Bunun yanı sıra şirket, yıllık 40.000 mt kapasiteli karbon üretim tesisi ve yüksek kapasiteli hava ayrıştırma ünitesi de dahil olmak üzere entegre bir üretim altyapısı işlettiğini vurguladı.

Ayrıca Kardemir Çelik, karbon ayak izi hesaplamalarını uluslararası akreditasyona sahip TÜV Austria aracılığıyla her yıl gerçekleştirdiğini ve sertifikalı raporlar hazırladığına dikkat çekti.

Yenilenebilir enerji yatırımları büyüyor

Yenilenebilir enerji üretimine yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini belirten şirketin 19,7 MW kapasiteli rüzgâr enerjisi santrali, 4 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali ve atık ısıdan 1 MW elektrik üretimi sağlayan bir ORC sisteminin bulunduğu ifade edildi. Bu projelerle toplam yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin 24,7 MW seviyesine ulaştığı bildirildi.

Bakırel, Kardemir Çelik’in Türkiye’de elektrik tüketimi ve karbon emisyonu görece düşük çelik üreticileri arasında yer aldığını belirterek çevre dostu üretim yatırımlarının hem maliyet avantajı sağladığını hem de küresel pazarlarda rekabet gücünü artırdığının altını çizdi. Şirketin sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında güneş, rüzgâr ve atık ısı geri kazanım projeleriyle yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmayı ve toplam kapasitesini 52,1 MW seviyesine çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.