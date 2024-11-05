BIR: AB’nin atık düzenlemesi Hint geri dönüşümcülerin faaliyetlerini sekteye uğratacak

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosunun (BIR) Singapur’da gerçekleştirdiği kongrenin 29 Ekim tarihindeki Dünya Geri Dönüşüm Örgütü oturumunda konuşan Hindistan Malzeme Geri Dönüşüm Derneği (MRAI) Direktörü Sanjay Mehta, AB'nin atık ve hurda ihracatına ilişkin düzenlemeleri nedeniyle AB ile Hindistan arasındaki ticaretin bozulacağına ilişkin endişelere değindi. Mehta, Hindistan’ın kirliliğe neden olduğu ve çevreye zarar verdiği korkusuyla gelişmiş ülkelerin kısıtlamalar getirmeye çalışmasının “gerçekten cesaret kırıcı” olduğunu söyleyerek, “Hindistan’ın dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu unutmamalıyız. Eğer bu tür düzenlemeler dayatılırsa, bu sadece Hindistan’ı değil tüm geri dönüşüm sektörünü etkileyecek,” ifadelerini kullandı.

AB’nin güncellenen Atık Sevkiyat Yönetmeliği’ne göre OECD üyesi olmayan bir ülke olarak Hindistan’ın hangi ürünleri ithal etmek istediğini Avrupa Komisyonu’na bildirmek için 21 Şubat 2025 tarihine kadar zamanı var. AB, “tehlikeli olmayan atık” olarak adlandırdığı atıkların ancak Hindistan’da bağımsız olarak denetlenen tesisler tarafından “çevreye duyarlı bir şekilde” işlenecekse ihraç edilebileceğini bildirdi.

MRAI, Hindistan’ın AB’den atık ithalatı gerçekleştiremezse MRAI üyelerinin ciddi bir şekilde etkileneceği, bunun da tüm geri dönüşüm sektörünü olumsuz etkileyeceğine ve hem Hindistan hem de AB piyasasında dengesizliğe yol açacağına ilişkin endişe duyuyor.