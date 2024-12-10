GEM: Hindistan’ın 2070’e kadar net sıfır karbon salımına ulaşma hedefi kömür bazlı çelik üretimi sebebiyle tehlikede

ABD merkezli araştırma grubu Global Energy Monitor (GEM), Hindistan’ın kömür bazlı çelik üretim kapasitesini artırma yönündeki planlarının 2070 yılına kadar net sıfır karbon salımına ulaşma hedefini baltalayabileceğini söyledi.

Yayımlanan raporda, “Hindistan’ın kömür bazlı çelik üretim kapasitelerine yönelik yatırımlarının sürmesi ve yeni yüksek fırınları, ülkenin 2070 yılına kadar net sıfır karbon salımına ulaşma hedefini tehlikeye atacak ve 187 milyar $ değerinde atıl ekipmanın elinde kalmasına yol açacak,” ifadelerine yer verildi.

Bununla birlikte yüksek fırınların kapasitesinin artırılmasının 680 milyon mt’a eş değer karbon salımına yol açabileceği vurgulandı.

Dünyanın en büyük ikinci ham çelik üreticisi Hindistan, üretim kapasitesini 2030 yılına kadar mevcut 180 milyon mt’dan 300 milyon mt seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Ayrıca Hindistan, duyurusu yapılan veya inşası devam eden dünyanın en büyük çelik projelerine de ev sahipliği yapıyor ve bu projelerin kapasitesinin yıllık yaklaşık 258 milyon mt’a ulaştığı ifade ediliyor.

GEM, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisinde yer alan çelik üreticilerinin bir metrik ton başına 2,55 mt karbondioksit açığa çıkardığını ve bu seviyenin dünya ortalaması olan 1,85 mt’un %38 üzerinde yer aldığına dikkat çekti.

Öte yandan Hindistan çelik sektöründe kullanılan enerjinin %85’inin kömür ile karşılandığını belirtirken, yüksek fırınların çelik üretim kapasitesinin %69’unu ve elektrik ark ocaklarının ise %13’ünü oluşturduğunu ekledi.